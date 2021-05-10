IBM تبتكر أصغر وأقوى شريحة في العالم..

قالت شركة IBM إنها صنعت شريحة إلكترونية حجمها 2 نانومتر، وهي أصغر وأقوى شريحة طوّرت على الإطلاق.

وتستخدم معظم أجهزة تشغيل شرائح الكمبيوتر اليوم تقنية معالجة حجمها 10 نانومتر أو 7 نانومتر، مع بعض الشركات المصنعة التي تنتج شرائح 5 نانومتر، حيث تشير الأرقام المنخفضة إلى معالجات أصغر وأكثر تقدماً.

وتستخدم شريحة IBM الجديدة تقنية معالجة 2 نانومتر، ما يمثل قفزة هائلة إلى الأمام بالنسبة للمكونات المستخدمة لتشغيل كل شيء من الهواتف الذكية والأجهزة الاستهلاكية إلى أجهزة الكمبيوتر العملاقة ومعدات النقل.

وقال داريو جيل، مدير شركة أبحاث IBM، في مقابلة إنه “لا توجد العديد من التقنيات أو الاختراقات التكنولوجية التي تغطي جميع الاحتياجات، ولكن هذا مثال عن واحدة منها”.

وتتمثل طريقة تحسين أداء الشريحة في زيادة عدد الترانزستورات – العناصر الأساسية التي تعالج البيانات – دون زيادة حجمها الكلي. ويبلغ حجم الشريحة الجديدة 2 نانومتر، وهي تقريباً بحجم ظفر الإصبع، وتحتوي على 50 مليار ترانزستور، كل منها بحجم خيطي حمض نووي، وفقاً لنائب رئيس شركة IBM للأبحاث السحابية الهجينة، موكيش خير.

كما سيسمح وجود المزيد من الترانزستورات أيضاً بمزيد من الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير.

المصدر: سي ان ان