انطلاق المرحلة الثانية من عمليات “علي ولي الله” لملاحقة فلول الإرهاب جنوبي غرب الموصل

أطلقت قوة من القوات الخاصة في قيادة عمليات الحشد الشعبي واللواء 33 بالحشد والجيش، الاحد، المرحلة الثانية من عمليات “علي ولي الله” لملاحقة فلول الإرهاب جنوبي غرب الموصل.

وانطلقت العمليات من ثلاثة محاور: الأول من قرية اللزاكة وصولا إلى قرية الدباشة جنوبي غرب الموصل بمشاركة القوات الخاصة في قيادة عمليات نينوى حشد شعبي واللواء 33.

والمحور الثاني شارك فيه الجيش العراقي ويبدأ من قرية عريبيد وصولا إلى تل كيصوم، والمحور الثالث يبدأ من تل كيصوم وصولا إلى نهاية سلسلة جبال عطشانة.

وأنجز المحور الأول عقب ساعات من انطلاقه تفتيش عدد من القرى والتدقيق الامني ومنها اللزاكة والحسينية والإبراهيمية وشيخ يونس والدباشة وجرى تدقيق أمني لسكنة هذه القرى وتطهير المنطقة من مخلفات داعش.

وتم تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة للتفجير على القوات الأمنية والأهالي في الطرق النيسمية لهذه القرى. هذا ودمرت قوة من اللواء 33 في الحشد الشعبي مضافة لداعش في أطراف قرية تل الإبراهيمية جنوب غرب الموصل.

وأطلقت قوة مشتركة من الحشد اللواءين 33 و25 والجيش في الثالث من شهر أيار الحالي، عمليات أمنية باسم “علي ولي الله” جنوب الموصل.

المصدر: موقع الحشد