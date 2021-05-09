انطلاق المرحلة الثانية من عمليات “علي ولي الله” لملاحقة فلول الإرهاب جنوبي غرب الموصل

أطلقت قوة من القوات الخاصة في قيادة عمليات الحشد الشعبي واللواء 33 بالحشد والجيش، الاحد، المرحلة الثانية من عمليات “علي ولي الله” لملاحقة فلول الإرهاب جنوبي غرب الموصل.
وانطلقت العمليات من ثلاثة محاور: الأول من قرية اللزاكة وصولا إلى قرية الدباشة جنوبي غرب الموصل بمشاركة القوات الخاصة في قيادة عمليات نينوى حشد شعبي واللواء 33.
والمحور الثاني شارك فيه الجيش العراقي ويبدأ من قرية عريبيد وصولا إلى تل كيصوم، والمحور الثالث يبدأ من تل كيصوم وصولا إلى نهاية سلسلة جبال عطشانة.
وأنجز المحور الأول عقب ساعات من انطلاقه تفتيش عدد من القرى والتدقيق الامني ومنها اللزاكة والحسينية والإبراهيمية وشيخ يونس والدباشة وجرى تدقيق أمني لسكنة هذه القرى وتطهير المنطقة من مخلفات داعش.
وتم تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة للتفجير على القوات الأمنية والأهالي في الطرق النيسمية لهذه القرى. هذا ودمرت قوة من اللواء 33 في الحشد الشعبي مضافة لداعش في أطراف قرية تل الإبراهيمية جنوب غرب الموصل.
وأطلقت قوة مشتركة من الحشد اللواءين 33 و25 والجيش في الثالث من شهر أيار الحالي، عمليات أمنية باسم “علي ولي الله” جنوب الموصل.
المصدر: موقع الحشد