مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية يوم السبت في 8-5-2021

هي قبلةُ الآمالِ كما قِبلةِ الجهاد، لياليها المباركةُ وصلت اهلَ الارضِ بالسماءِ معَ هُتافاتِ المقدسيين والفلسطينيين، الذين يعملون على تعبيدِ الطريقِ اليها بالدماءِ والثبات. هي القدسُ مسرى الانبياء، تسري اليها قلوبُ اهلِ الامةِ المؤمنينَ بقداستِها وسموِّ قضيتِها، لتَصطفَّ عندَ مَحاريبِها الى جانبِ المرابطينَ في ساحاتِها.

هي القدسُ قبلةُ الحدثِ الذي يكتبُه اهلُها على جدرانِها كتاريخٍ جديدٍ يخشاهُ الصهاينةُ والمطبعون، ويقفون امامَه عاجزين رغمَ كلِّ جبروتِهم وارهابِهم. هي القدسُ التي تُحيِي لياليَ شهرِ رمضانَ المباركِ بالجهادِ ونهارَه بالدعاء، من البلدةِ القديمةِ الى حارةِ الشرف، ومن بابِ العمودِ الى الشيخ جراح، الذي عَمَّقَ اهلُه جرحَ المحتلِّ وخيبتَه بثباتِهم عندَ حقِّهم وحفاظِهم على الهويةِ والقضية.

عشراتُ الجرحى والمعتقلين، وما زالت القدسُ مَعقِلَ الانتفاضةِ الجديدةِ التي تحاكي اَسمَى عناوينِ المقاومة، اليها يَشُدُّ الفلسطينيونَ الرِّحال، والمقاومونَ احزمةَ الجهاد، معَ رسائلِ قياداتِ المقاومةِ الواضحةِ التي حذّرت نتنياهو من التمادي بهذه الحماقة، فيدُ غزةَ على الزِّناد، وبالوناتُها الحارقةُ عادت كرسائلَ اوليةٍ عسى ان يعلمَ بانَّ استفاقةَ الامةِ ستكونُ عبرَ صرَخاتِ اهلِ القدس.

أهلُ لبنانَ الغارقونَ بكلِّ انواعِ الازمات، لم يُغفِلْهُم عن القدسِ وقضيتِها صَخَبُ الملفات، فحيّاها الرؤساءُ الثلاثةُ واهلَهَا المنتفضينَ الذين يدافعونَ عن شرفِ الامة.

في الازمةِ اللبنانيةِ المدفوعةِ الى حدِّ الانفجارِ ما زالَ شبحُ العتمةِ يخيمُ على المواطنينَ المترقبين، فيما تجارُ الهيكلِ ما يزالونَ يهندسونَ مالياً على اوجاعِ اللبنانيينَ تُعينُهم فوضى المسؤولينَ بمقاربةِ الملفاتِ لا سيما قضيةِ رفعِ الدعمِ الذي بدأهُ حاكمُ مصرفِ لبنانَ وفرضَه على الدولةِ وشعبِها من طرفٍ واحد.

المصدر: المنار