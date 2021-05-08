قوى الأمن: إحباط تهريب 51 سوريا إلى قبرص بحرا

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص الأجانب إلى خارج الأراضي اللبنانية، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 2021-5-4 من توقيف 51 شخصا من التابعية السورية (39 ذكرا راشدا، و 5 نساء راشدات، و7 أطفال قصر)، كانوا متوجهين إلى قبرص عبر البحر، وذلك في بلدة أنفة الحريشة / شاطىء البحر.

بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم كانوا في انتظار قارب ليقلهم من الشاطىء المذكور باتجاه قبرص، لقاء دفع 2500 دولار عن كل شخص عند الوصول. فاشتبهت القوة في ثلاثة أشخاص ضالعين في عملية التهريب غير الشرعية، وهم كل من: ن. د. (مواليد العام 1989، سوري الجنسية)، م. م. (مواليد العام 1978، سوري الجنسية) و خ. ع. (مواليد العام 1997، سوري الجنسية)، وباستماع إفاداتهم أنكروا علاقتهم بالقضية، وتبين أنهم تعاونوا في عملية التهريب مع شخصين أحدهما موجود في لبنان وملقب بأبو محمود، والثاني في قبرص وملقب بأبو يعرب.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في هذه العملية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام