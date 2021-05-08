توقيف سوري مطلوب من القوى الامنية في الحمراء اللبان

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه حوالى الساعة الواحدة من منتصف ليل الجمعة -السبت، وخلال قيام دورية من فوج حرس بيروت بجولة في شارع الحمراء – اللبان، اشتبهت بأحد الاشخاص على متن دراجة نارية (توك توك) حمراء اللون، فأوقفته على الفور حيث تبين أنه سوري الجنسية يدعى ( ع.ح) والدراجة التي كان يقودها دون أوراق قانونية، وتم اقتياده من قبل عناصر الدورية الى أقرب مركز أمني، وخلال تسليمه تبين أنه أحد المطلوبين والقوى الأمنية تبحث عنه منذ أشهر، وسبق لها أن أوقفت أحد أشقائه بجرائم مختلفة، تم تسليمه مع الدراجة المضبوطة الى المراجع المختصة لإجراءالمقتضى القانوني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام