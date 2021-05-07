الشيخ علي ياسين: اعلان اليوم العالمي للقدس هو عنصر القوة الاساسي بيد الشعب الفلسطيني والمقدسيين

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين أن الاولوية القصوى هذه الايام يجب ان تكون لتشكيل الحكومة بعيدا عن مراعاة مصالح هذا او ذاك لأن مصلحة البلد هي الاساس وهي الاهم، مؤكداً على ضرورة البدء بإنهاء كل العقبات والعراقيل امام تشكيل الحكومة، لاننا كل الذي كنا نخشاه من انهيارات وقعنا فيها وحصلت دون ان يصحى المسؤولون من سكرتهم بالسلطة او يرف لهم جفن.

وخلال تصريح له طالب الشيخ ياسين المبعوثين الدوليين الذين يتحدثون عن مساعدة لبنان ان يبدأوا بمساعدة الحكومة على استعادة الاموال التي هربت الى بلدانهم وبلدان غيرهم وتقديم اسماء كل من الضالعين بهذه الجريمة الاقتصادية الكبرى بحق شعب بكامله.

وبمناسبة يوم القدس العاملي، اعتبر الشيخ الياسين إننا نوجه التحية ونشد على ايدي الشباب الفلسطيني البطل الذي اربك بشجاعته وبلحمه الحي وابداعاته المقاومة كل مخططات الاحتلال لترويض ابناء القدس والشعب الفلسطيني، وهذا ما اثبتته أزمة الحكومة في الكيان الغاصب، حيث فشلت كل قوى الاستيطان في مواجهة ثلة من ابناء القدس وفلسطين رفضوا الخضوع للعدو.

واعتبر الشيخ ياسين ان اعلان اليوم العالمي للقدس هو عنصر القوة الاساسي بيد الشعب الفلسطيني والمقدسيين الذين هزموا وسيهزمون كل مخططات الاحتلال والمطبعين.

المصدر: بريد الموقع