“مايكروسوفت تيمز” تضيف ميزة جديدة لمساعدة الطلاب

حصلت منصة مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams على ميزة جديدة تسمى “تقدم القراءة”، المُصممة لمساعدة الطلاب على تحسين طلاقة القراءة لديهم.

وتعمل ميزة “تقدم القراءة” من خلال السماح للطلاب بتسجيل أنفسهم وهم يقرؤون مقطعاً من النص، ومنح المعلمين القدرة على تقييم معدلات الدقة والأخطاء في النطق وغير ذلك.

وعادةً ما يتدرب الطلاب على القراءة بطلاقة أمام المعلم حيث يقرؤون مقطعاً بصوت عالٍ ويقوم المعلم بوضع علامة عليه وفقاً لذلك، ويقيس المعلمون سرعة ودقة وتعبير القراءة كجزء من هذه العملية. ويفضل الأطفال القراءة عبر الحاسب، وكلما قرأ الطالب بصوت عالٍ، كانت طلاقته أفضل.

وتساعد الميزة الجديدة ضمن “مايكروسوفت تيمز” المعلمين على إدارة اختبارات القراءة بطريقة أكثر مرونة، وتخفيف الضغط عن الطلاب، وتحديد وتتبع أحداث القراءة المهمة، مثل تخطي الكلمات والتصحيحات الذاتية.

وقامت الشركة بتسريع عملها على هذه الميزة أثناء الوباء، عندما أصبح واضحاً أنه سيكون من الصعب على المعلمين قياس طلاقة القراءة عن بُعد.

وقالت : “أصبحت مسألة التدرب على القراءة بطلاقة صعبة مع الوباء، لأنه لا يمكنك أن تكون بجوار الطلاب، وبالرغم من أنه يمكنك استخدام “مايكروسوفت تيمز” من أجل ذلك، لكن الغالبية العظمى من المعلمين لا يفعلون ذلك.

ووجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة ستانفورد أن الوباء قد أثر في قدرة الطلاب على القراءة، مع انخفاض بنسبة 30 في المئة في طلاقة القراءة في الصفوف المبكرة.

وتختبر مايكروسوفت إصدارًا أوليًا من الميزة مع أكثر من 350 معلمًا منذ شهر أكتوبر، وهي جاهزة الآن لإصدارها كإضافة مجانية قبل العام الدراسي المقبل.

ويتم تشغيل التكنولوجيا بواسطة Azure، مما يسمح للمعلم بضبط حساسيتها لقياس الطلاب الذين يعانون من اضطرابات الكلام أو عسر القراءة، وتستخدم الميزة بعضاً من تقنية الكلام نفسها المُستخدمة ضمن ميزة PowerPoint presenter coach.

وقامت “مايكروسوفت” ببناء واجهة برمجة تطبيقات لخطأ لفظي يقيس بشكل أساسي فترات الثقة ويفصل الكلمات بناءً على مقطع نص يُطلب من الطالب قراءته، ويشاهد المعلمون لوحة تحكم كاملة تعرض الكلمات في الدقيقة ومعدل الدقة، وسيكون لديهم القدرة على الانتقال إلى كلمة معينة لسماع الطالب ينطقها.

وإذا لم يرغب المعلمون في الاكتشاف التلقائي، فيمكنهم إيقاف تشغيله ومشاهدة مقطع فيديو لطالب يقرأ ومن ثم تقييمه يدوياً.

وتتعامل تقنية الكلام هذه أيضاً مع اللهجات المختلفة، وذلك بالرغم من إن “مايكروسوفت” تطلقها في البداية لجمهور اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة فقط.

وتأمل “مايكروسوفت” الآن في إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا خارج نطاق الطلاب في المدارس الابتدائية للمساعدة في إتقان القراءة في التعليم الخاص ومحو أمية الكبار وفي أي مكان آخر.

المصدر: الميادين