الصحة المصرية تعلن موعد بدء التصنيع المحلي للقاح “سينوفاك” الصيني

أعلن مسؤول بوزارة الصحة المصرية، أن مصر ستبدأ الشهر المقبل، التصنيع المحلي للقاح “سينوفاك” الصيني المضاد لكورونا، مشيرا إلى أن الهدف هو تصنيع 60 مليون جرعة من هذا اللقاح.

وكشف رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية محمد عبد الفتاح، أنه جرى تدشين عدد من مراكز التطعيمات العملاقة في البلاد، بحيث يصبح بالإمكان تطعيم عدد كبير من المواطنين في الوقت نفسه.

وأضاف أن مركز التطعيمات في منطقة “أرض المعارض” مكون من 96 عيادة وفرقة طبية، ويقبل عليه المواطنون من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصل قدرته الاستيعابية اليومية إلى 10 آلاف شخص.

وأكد عبد الفتاح أن مصر نوّعت مصادر اللقاحات، وقال: “هناك لقاح “سينوفارم” الصيني ولقاح “أسترازينيكا”، وكذلك تم التعاقد على لقاح “سبتونيك” الروسي”.

وطالب المسؤول الصحي المصري المواطنين بتسريع وتيرة حصولهم على التطعيم، مشيرا إلى أن إقبال المصريين على أخذ اللقاح ارتفع مؤخرا خصوصا بعد موجة الإصابات القياسية التي شهدتها الهند، ما جعلهم يشعرون بأن “فيروس كورونا لا يزال موجودا”.

ووصل عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في مصر إلى 234,015، فيما وصل عدد وفيات الوباء إلى 13,714، وفق ما أفاد موقع “وولردوميترز إنفو” المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في دول العالم.

المصدر: اليوم السابع