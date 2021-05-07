اوليانوف يتحدث عن وجود فرصة كبيرة لنجاح مفاوضات فيينا

تحدث سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف عن وجود فرصة كبيرة لنجاح مفاوضات فيينا النووية بين ايران ومجموعة 4+1 .

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الخميس: ان الجولة الرابعة من مفاوضات فيينا (من يعلم؟ ربما تكون الجولة الاخيرة) حول العودة لكامل التزامات الاتفاق النووي ستعقد يوم 7 مايو.

واضاف بطبيعة الحال لو اقتضت الحاجة، فمن المحتمل ان يقرر المفاوضون التوقف مرة اخرى لاستلام التعليمات اللازمة من عواصمهم.

يذكر ان مندوبي الدول الاعضاء في الاتفاق النووي اجتمعوا قبل شهر في فيينا للبحث في تفعيل الاتفاق وعودة اميركا المحتملة اليه. وتم لغاية الان عقد العديد من الاجتماعات في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وحققوا تقدما في مجال احياء الاتفاق.

وعقد اخر اجتماع للجنة المشتركة يوم السبت بحضور مندوبي ايران ومجموعة 4+1 في فيينا. وتباحث الحاضرون حول احدث اوضاع المشاورات الجارية من قبل فرق الخبراء في مجالات “الغاء الحظر” و”النووي” و”الترتيبات التنفيذية”. وقرر المشارون عودة الوفود الى عواصمها واستئناف المفاوضات يوم الجمعة.

وكان مساعد الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي قد وصل الخميس الى فيينا للمشاركة في هذه الجولة من المفاوضات، واجرى لقاء مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكتب سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، الذي حضر اللقاء بين عراقجي وغروسي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ان الجانبين ناقشا احدث التطورات المتعلقة بمفاوضات احياء الاتفاق النووي ودور الوكالة الذرية وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الوكالة وايران.

المصدر: وكالة ارنا