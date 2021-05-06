705 خدمات ومهمات للهيئة الصحية الاسلامية في 24 ساعة

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية، في بيان “أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 705 خدمات ومهمات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتوزعت على الشكل التالي:

– 16 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 3 حالات وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 18 خدمات نقل لحالات وفاة أخرى.

– 363 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 32 حالة طارئة وعادية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 36 خدمة تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 123 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 113 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.

– إطفاء 1 حرائق. بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

وذكر البيان أن الهيئة الصحية الإسلامية “نفذت في حملتها لمكافحة جائحة “كورونا” منذ بدايتها حتى الآن 13428 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2261 متوفى بالفيروس من أصل 7390 في لبنان. كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2737 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلًا عن 5559 مهمّة توعوية وإرشادية و 49557 مهمّة تدخل إسعافي منزل”ي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام