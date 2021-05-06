وزير التربية يبحث مع السفير السوري التدابير المطلوبة لمواكبة تدفق السوريين في لبنان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مكتبه الخميس مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، “الاوضاع العامة، والتدابير التي تطلبها السفارة السورية من وزارة الداخلية لمواكبة تدفق السوريين القاطنين في لبنان، لممارسة حقهم في التصويت للانتخابات الرئاسية السورية”.

وقال السفير علي “الزيارة لمعالي الوزير هي لطلب الدعم والرعاية والتنسيق، بخاصة وان السفارة مقبلة على استقبال الاخوة السوريين في 20 ايار الجاري، موعد الاستحقاق الرئاسي، وكان معاليه في غاية التجاوب والتفهم ووعدني القيام بكل ما يمكن لضمان العمليات بالامان الذي تفترضه هذه الحالة، وبضمان ان يصل الاخوة السوريون من كل المناطق اللبنانية”.

وأضاف “لقد كنت شاكرا لتلبيته وتعاونه، وان شاء الله يستمر البلدان سوريا ولبنان بالتنسيق على كل المستويات، خصوصا الامنية والاقتصادية وغيرها ليتجاوزا الحصار، وكان الرأي متشابها في كثير من الاستبشار في امكان الخروج من الاوضاع الصعبة التي يعانيها لبنان واشقاؤه في سوريا، خصوصا وان سوريا تخرج من هذه الحرب الارهابية منتصرة، لقد خسرت ونزفت في ابنائها واقتصادها، لكنها ربحت في نتائج صوابية موقفها”.

المصدر: الوكالة الوطنية