طبيب يحذر من عواقب ضيق التنفس

حذر طبيب القلب الروسي دينيس سوكولوف، من ضيق التنفس مشيرا إلى أن تجاهله يمكن أن يسبب عواقب وخيمة.

وبحسب موقع “نيشن نيوز” فإن ضيق التنفس يمكن أن يكون ‫مؤشراً على أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة كما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

وقال سوكولوف: “مع تفاقم ارتفاع ضغط الدم الرئوي، يتأثر الجانب الأيمن من القلب كليًا أو جزئيًا”.

وأشار إلى أن ضيق التنفس يؤدي إلى تفاقم مشاكل القلب ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في عمله. لذلك يجب على الشخص الذي يشعر بضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس مراجعة الطبيب على الفور.

وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة القلب الألمانية أن الشعور بضيق التنفس عند بذل مجهود بسيط، مثل التنزه‬ ‫أو صعود الدرج، قد يرجع إلى الإصابة بضعف عضلة القلب، إذ تعجز العضلة‬ ‫عن ضخ كمية كافية من الدم إلى العضلات، مما يقود إلى الشعور بالتعب.‬

المصدر: سبوتنيك