تعزيز التعاون بين إيران والعراق لحماية الأمن على الحدود

أكد قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد احمد علي كودرزي في لقاء مع آمر لواء حرس الحدود في محافظة السليمانية العميد رمضان أحمد الداودي، على تعزيز التعاون بين إيران والعراق من أجل إرساء الأمن على حدود البلدين.
وأوضح العميد كودرزي أن الهدف من هذه الزيارة الحدودية هو منع تسلل العناصر الشريرة والمعادية للثورة الى الحدود، وشدد على أهمية إيلاء اهتمام خاص لهذه القضية.
وأكد كذلك على تحسين مستوى التعاون وتعزيز العلاقات الودية والأخوية بين قوات حرس الحدود، وايضا تطبيق القوانين واقرار الأمن الدائم على حدود البلدين، قائلاً “بإمكاننا اتخاذ خطوات مهمة لترسيخ الأمن على حدود البلدين من خلال الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات وتعزيز العلاقات الثنائية”.
و ناقش الطرفان دعم مستوى التعاون وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالأنظمة الحدودية.
المصدر: روسيا اليوم