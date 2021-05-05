الأمم المتحدة تدين قمع الاحتجاجات في كولومبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2021 - 08:42

الأمم المتحدة تدين قمع الاحتجاجات في كولومبيا

منذ 9 mins 5 May، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: وكالة يونيوز

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