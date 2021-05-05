مصر تعلن عن مشاورات سياسية مع تركيا “قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين”

أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن مشاورات سياسية بين مصر وتركيا ستعقد اعتبارا من يوم غد الأربعاء، و”قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.”

وجاء في بيان للخارجية المصرية أن “المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ستعقد في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة.”

وأضاف البيان أن “المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.”

المصدر: وكالات