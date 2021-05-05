الكاظمي يبحث مع منسق البيت الأبيض انسحاب “القوات المقاتلة” من العراق

بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع وفد أمريكي، انسحاب “القوات الأمريكية المقاتلة” من العراق، والمساعدة في توفير الدعم الأمريكي لتأهيل بعض المؤسسات الصحية.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن الكاظمي استقبل منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هد، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول.

وبحث اللقاء، التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق، وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية.

كما بحث اللقاء العراقي الأمريكي، التعاون في المجال الصحي ومكافحة الجائحة، والمساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق.

المصدر: رئاسة الحكومة العراقية