سلسلة أنشطة للجان العمل في المخيمات الفلسطينية بمناسبة يوم القدس العالمي

أعلنت لجان العمل في المخيمات عن برنامج لأنشطتها بمناسبة “يوم القدس العالمي” تحت عنوان “سنصلي في القدس ونحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحريرها” كما اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وهذا برنامج الانشطة:

1- منطقة بيروت

– في اجواء يوم القدس العالمي ونصرة للقدس واهل القدس الصامدين تدعوكم فصائل المقاومة الفلسطينية ولجان العمل في المخيمات للمشاركة في الوقفة التي ستقام بهذه المناسبة.

الزمان: يوم الاربعاء ٥\٥\٢٠٢١ الساعة الخامسة عصرا

المكان: مخيم برج البراجنة \جورة التراشحة قرب مبنى االاشوح.

– دعوة من مركز باحث للدراسات الإستراتيجية ولجان العمل في المخيمات بمناسبة يوم القدس العالمي للقاء سياسي بعنوان القدس -غزة -معادلات القوة والنصر

يشارك فيه عدد من الباحثين ونخبة من الشخصيات الفكرية والسياسية والأكاديمية

سيتم نقل وقائع اللقاء السياسي عبر بث مباشر من صفحة المركز على الفايسبوك

www.facebook.com/bahethcenter

وعلى صفحة لجان العمل في المخيمات:

https://m.facebook.com/allijancom

الزمان: الخميس 6/5/2021 – الساعة الخامسة عصرا”

المكان: قاعة الندوات في المركز بئر حسن قرب السفارة المغربية سابقا بناية يونس/ ط1

ويشارك فيها :

*يوسف نصرالله – رئیس مرکز باحث للدراسات

*زیاد نخالة – الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

*محمد رعد – رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني

*طلال ناجي – الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة

*فهد سليمان – نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

*فتحي ابو العردات – أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان

*ماهر الطاهر – مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

*اسامة حمدان – قيادي في حركة حماس

*ابو نضال الأشقر – امين عام جبهة التحرير الفلسطينية

2- منطقة صيدا

تدعوكم لجنة دعم المقاومة في فلسطين للمشاركة بالمسيرة البحرية التي ستقام بالمناسبة وتتخللها كلمات سياسية :

الزمان: يوم الخميس 6/5/2021 الساعة الخامسة عصرا

المكان: ميناء مدينة صيدا

3- منطقة صور

لمناسبة يوم القدس العالمي وتضامنا ودعما لاهلنا في انتفاضتهم المباركة في القدس ضد قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال الصهيوني .

تدعوكم لجان العمل في المخيمات للمشاركة في المسيرة التضامنية مع اهلنا في انتفاضتهم المباركة في القدس .

الزمان: يوم الخميس 6 ايار ٢٠٢١

الساعة الخامسة والنصف عصرا.

المكان: الشبريحا/ صور الانطلاق من امام جامع الامام موسى الكاظم عليه السلام.

4- منطقة الشمال

في اجواء يوم القدس العالمي وتضامنا ودعما لاهلنا في انتفاضتهم المباركة في القدس ضد قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال الصهيوني .

تدعوكم فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال ولجان العمل في المخيمات للمشاركة في الوقفة التضامنية مع اهلنا في انتفاضتهم المباركة في القدس .

الزمان: يوم الجمعة ٧ ايار ٢٠٢١

بعد صلاة الجمعة مباشرة.

المكان: مخيم البداوي امام محطة سرحان .

حضوركم واجب وطني لدعم شعبنا وانتفاضته المباركة.

المصدر: بريد الموقع