خلال الـ24 ساعة الماضية.. 574 مهمة للهيئة الصحية الاسلامية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في لبنان في بيان لها الثلاثاء أن “مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 574 خدمة ومهمة مختلفة خلال 24 ساعة الماضية”.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل الاتي:

– 12 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 5 حالات وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 7 خدمة نقل حالات وفاة أخرى.

– 364 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 41 حالة طارئة وعادية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 14 خدمة تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 39 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 91 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر وغيرها.

-إطفاء حرائق واحد.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

ولفت البيان الى ان “الهيئة الصحية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة كورونا منذ بدايتها حتى الآن 13386 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2251 متوفى بالفيروس من أصل 7345 في لبنان”، وتابع “كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2675 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 5379 مهمة توعوية وإرشادية و 48494 مهمة تدخل إسعافي منزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام