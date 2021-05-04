طيران الشرق الاوسط: على الركاب المسافرين إلى دبي حيازة نتيجة سلبية لفحص كورونا

قالت شركة طيران الشرق الأوسط في لبنان في بيان لها الثلاثاء “عطفا على القرار الصادر عن هيئة دبي للطيران المدني، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية أنه اعتبارا من 10 أيار 2021 ، يتوجب على جميع الركاب المسافرين من لبنان إلى دبي إلزامية حيازة نتيجة اختبار PCR سلبية صالحة لمدة 72 ساعة من وقت أخذ العينة إضافة الى إلزامية وجود رمزQR Code على نتيجة الاختبار”.

وتابعت الشركة “سيتم التأكد من تطبيق هذه الإجراءات من قبل شركة طيران الشرق الاوسط قبل المغادرة ومن قبل سلطات مطار دبي الدولي عند الوصول”، وتابعت “يمكن قبول التقرير باللغة الإنجليزية أو العربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام