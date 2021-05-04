المفتي قبلان: المطلوب “حكومة ثأر وطني” من طبقات سياسية نهبت البلد وجوعت الناس

أشار “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في تصريح له بمناسبة شهادة الامام علي بن أبي طالب(ع) الى انه “في مثل هذا اليوم، فجعت الإنسانية بمقتل المصلح الرباني الكبير الإمام علي بن أبي طالب رمز العقل والوعي والعدل وضامن الخليقة وصوت النزاهة وميزان الاستقامة”.

وأكد المفتي قبلان أن “المطلوب في هذا البلد بعض ضمير من ذمة علي بن أبي طالب، المطلوب قيادات شعب وإصلاح لا بدل ضائع عن فاسد”، وتابع “المطلوب حاكم يسكن بأحزمة البؤس ويجوع بجوع ناسه وشعبه، المطلوب حكومة ثأر وطني من طبقات سياسية نهبت البلد وجوعت الناس”.

واضاف المفتي قبلان “المطلوب حكومة بديل وطني لأن تجربة الطبقات الفاسدة كشفت البلد عن دولة مفلّسة وبلد منهوب ومشروع دولة يحتضر وشعب جائع وأجيال ضائعة وسلطة تعيش على وثن المكابرة والسمسرة والفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام