بالفيديو | الرئيس الأسد يزور مدينة حسياء الصناعية بحمص: البلد الذي لا ينتج ليس بلداً مستقلاً

زار الرئيس السوري بشار الأسد عدداً من المنشآت والمعامل في مدينة حسياء الصناعية بحمص، والتي تأسس بعضها في ظروف صعبة خلال فترة الحرب على سوريا، وكان لها دور في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين جزء مهم من حاجة السوق السورية في مختلف المجالات.

وخلال الزيارة التقى الرئيس الأسد العمال والفنيين وأصحاب المعامل، وتحاور معهم حول عملية الإنتاج ومستلزماتها وسبل دعم هذه العملية، مؤكداً أن زيادة الإنتاج هو الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة.

واعتبر الرئيس الأسد أن البلد الذي لا ينتج ليس بلداً مستقلاً، وأن العمل في ظروف الحرب إضافة إلى كونه شرفاً وأخلاقاً فأنه يصبح أيضاً دفاعاً عن الوطن.

المصدر: وكالة سانا