بلينكن: سنرد بحسم إذا هوجمت قواتنا في أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحد ستتخذ “أجراء حاسما” إذا تعرضت القوات الأمريكية في أفغانستان لهجوم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن أن واشنطن “تعتزم مواصلة دعم أفغانستان”، مضيفا: “نحن ننسحب من أفغانستان، لكن سنبقى فاعلين دبلوماسيا بالتنسيق مع حلفائنا”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة “تشاورت بشكل كاف مع حلفائها في الناتو قبل اتخاذ قرار الانسحاب من أفغانستان”.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس بايدن.

المصدر: وكالات