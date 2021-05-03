حسن عز الدين: عملية نابلس هي رد طبيعي على ممارسات الاحتلال الاسرائيلي

حيا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين “العملية البطولية التي نفذها شباب فلسطينيون بحاجز الزعترة التابع لجيش الاحتلال جنوب مدينة نابلس في فلسطين المحتلة والتي تجاوزت كل الإجراءات الأمنية”.

ولفت عز الدين الى ان “هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على ممارسات الاحتلال اليومية وسياسة التهجير والقتل والإجرام وتؤكد أن الجهاد هو أولوية الشعب الفلسطيني لاستعادة الحقوق وتحرير كمال التراب الفلسطيني”.

من جهة ثانية، اعتبر عز الدين أن “أي تقارب بين السعودية وإيران سيعزز أمن المنطقة ويساهم في تطوير العلاقات البينية، بما يحقق التفاهم والتعاون حول قضايا ومصالح شعوب المنطقة” .

في سياق آخر، لفت عز الدين الى “أهمية التوافق على تشكيل الحكومة بشكل سريع، لتبدأ بخطوات معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية التي تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام