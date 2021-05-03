فصائل فلسطينية تبارك عملية نابلس البطولية

باركت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، العملية البطولية قرب حاجز زعترة جنوب نابلس والتي أدّت لإصابة 3 مستوطنين من بينهم اثنين بحالة خطيرة.

ووصف الناطق باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع، العملية بـ “البطولية”، معتبرًا أنها تأتي في سياق الردّ الطبيعي على جرائم الاحتلال وإسنادًا لأهل القدس.

من جهتها، باركت حركة “الجهاد الإسلامي” بالعملية التي وصفتها بـ “الفدائية”، واعتبرتها رسالة باسم الشعب الفلسطيني كله.

وأكدت الحركة على أن العملية تأتي تأكيدًا على أنّ القدس خط أحمر وأنّ المساس بالمقدسات سيفجر غضبًا في وجه الاحتلال.

بدورها، قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، إن هذه العملية تؤكد أنه لا مكان للاحتلال على أرضنا ولا خيار له سوى الرحيل.

وأضافت “هذه العملية هي رد طبيعي ومتوقع من أبطال شعبنا والمقاومة، في ظلّ استمرار الجرائم “الإسرائيلية” وتصاعدها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

في السياق نفسه باركت لجان المقاومة الفلسطينية العملية في حاجز زعتره جنوب نابلس والتي جاءت ردًا عاجلًا على الاعتداءات “الاسرائيلية” في القدس المحتلة وتأكيدًا على قدرة شعبنا في مواجهة العدو وإفشال مخططاته.

المصدر: مواقع