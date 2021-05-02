إخماد حريق بمنطقة صناعية جنوب طهران

اعلن متحدث بأسم منظمة اطفاء الحرائق بمحافظة قم إخماد حريق هائل اندلع صباح اليوم الاحد في احد المعامل الكيمياوية في المنطقة الصناعية دون وقوع خسائر بشرية.

وفي حديث لفارس قال حميد كريمي في الساعة 6:02 صباحًا حسب التوقيت المحلي (+4.5 تغ) ، تم الإبلاغ عن خبر اندلاع حريق في معمل “مولدان” للصناعات الكيمياوية في منطقة شكوهية الصناعية.

واشار الى ارسال 20 آلية و 150 إطفائياً إلى الموقع بسبب انتشار الحريق وحدوث انفجارات متتالية.

وقال المتحدث بأسم منظمة اطفاء الحرائق في قم: في هذا الحادث اندلعت النيران في سيارتي إطفاء بسبب وقوع انفجارات كبيرة، مضيفا: ان اثنين من رجال الاطفاء اصيبا بجروح خطيرة.

واوضح كريمي انه نظرا لحجم الحرائق والانفجارات، تم إخلاء قسم من المصانع في المنطقة الصناعية.

وتابع حاليا تم إطفاء الحريق ولم يسمح بانتشار النيران إلى الخزانات الأخرى، والتي لو اشتعلت النيران في هذه الخزانات لكنا قد شهدنا حادثا واسع النطاق في المنطقة الصناعية.





المصدر: وكالة فارس