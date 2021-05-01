الولايات المتحدة تباشر المرحلة الأخيرة لانسحابها من أفغانستان

بدأت الولايات المتحدة رسمياً السبت سحب آخر جنودها من أفغانستان في يوم يتخذ بعدا رمزيا وشهد تعرض إحدى القواعد الاميركية لهجوم “غير فاعل” اكد الجيش الاميركي أنه رد عليه.

ويشكل انتهاء هذه العملية التي تقضي بسحب 2500 جندي خاتمة حرب استمرّت عشرين عاماً بالنسبة لواشنطن، ستعقبها على الأرجح فترة انعدام يقين كبير في بلد يرزح تحت السيطرة المتزايدة لحركة طالبان.

ويقول مسؤولون أميركيون في أفغانستان إن عملية الانسحاب جارية أصلاً، مشيرين إلى أن تاريخ الأول من أيار/مايو رمزيّ قبل كل شيء. وكان هذا التاريخ يمثّل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية الذي حدّدته الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب طبقاً للاتفاق الموقع مع طالبان في شباط/فبراير 2020 في الدوحة.

في الأيام الأخيرة، ضاقت اجواء كابول، وقاعدة باغرام الجوية المجاورة، بعدد من المروحيات الأميركية تجاوز المعتاد تحضيراً لهذا الرحيل الكبير الذي سيستكمل بحلول 11 أيلول/سبتمبر، موعد الذكرى العشرين لهجمات أيلول/سبتمبر 2001. وكانت قوات الأمن الأفغانية بحالة تأهب السبت، خشية حصول هجمات ضد القوات الأميركية أثناء انسحابها.

ضربة دقيقة

وافاد الجيش الاميركي أنه شن “ضربة دقيقة” في اليوم نفسه، بعدما تعرض مدرج طائرات في ولاية قندهار حيث تقع احدى القواعد الاميركية لهجوم. وقال متحدث باسم الجيش ان الضربة التي نفذت بعدما تعرضت القاعدة ل”نيران غير مباشرة غير فاعلة” اسفرت عن “تدمير صواريخ اخرى استهدفت مدرج الطائرات”.

وكان وزير الدفاع الأفغاني بالنيابة ضياء ياسين اوضح في وقت سابق أن القوات الأميركية وتلك المتحالفة معها ستنتقل من قواعد في جميع أنحاء البلاد للتجمع في باغرام، أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان، ثم “سيتجهون إلى بلادهم”.

وبدأ الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الخميس سحب وحدات من مهمة “الدعم الحازم” الذي يُفترض أن يحصل بشكل منسّق مع الأميركيين. وقال وزير الداخلية بالوكالة حياة الله حياة لقادة الشرطة في وقت متأخر الجمعة، وفق تسجيل صوتي أُرسل إلى الصحافيين، إن “طالبان قد تكثّف العنف”.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن منتصف نيسان/أبريل التطلع إلى سحب 2500 جندي لا يزالون في أفغانستان. وقال إن “الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة” معتبراً أن هدف التدخل الذي كان يدور حول منع أفغانستان من أن تُستخدم من جديد كقاعدة لمهاجمة بلاده، تحقق.

من جهتها، اعتبرت طالبان أن الانسحاب كان يجب أن ينتهي في الأول من أيار/مايو وأن إبقاء القوات بعد هذا الموعد هو “انتهاك واضح” للاتفاق مع واشنطن. وقال متحدث باسم الحركة محمد نعيم لوكالة فرانس برس إن “ذلك يفسح المجال في المبدأ أمام مقاتلينا لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد قوات الغزو”.

وتدخلت الولايات المتحدة في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الحرب. وسرعان ما اطاحت بنظام طالبان الذي اتهم بإيواء تنظيم القاعدة المسؤول عن الاعتداءات وزعيمه الراحل أسامة بن لادن.

وفي أوج انخراط الولايات المتحدة في الحرب خلال عامي 2010-2011، كان هناك حوالى مئة ألف جندي أميركي في البلاد. وقُتل أكثر من ألفي أميركي وعشرات آلاف الأفغان في هذا النزاع.

ومنذ توقيع اتفاق الدوحة، امتنع مسلحو طالبان عن مهاجمة القوات الأجنبية بشكل مباشر. إلا أنهم بدوا بلا رحمة مع القوات الحكومية ولم يتوقفوا عن مهاجمتها في الأرياف مع بثّ الرعب في المدن الكبيرة من خلال تنفيذ هجمات موجّهة. وأثار إعلان انسحاب الأميركيين الخوف في نفوس كثر من الأفغان الذين يخشون أن تستعيد حركة طالبان السلطة.

الفوضى غير مستبعدة

وقالت منة نوروزي الموظفة في إذاعة خاصة في كابول، لوكالة فرانس برس، إن “الجميع خائفون من فكرة عودة الأيام القاتمة التي اتّسم بها عهد طالبان”. وأضافت أن “متمردي طالبان لا يزالون أنفسهم، لم يتغيّروا. كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تبقى على الأقل لسنة أو سنتين إضافيتين”. لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني يؤكد أن القوات الحكومية التي تحارب منذ أشهر عدة بمفردها على الأرض – وأحياناً بدعم جوي أميركي – “قادرة تماماً” على مقاومة المتمردين.

ويشير إلى أن الانسحاب الأميركي يعني أن طالبان لم يعد لديها سبب لمواصلة القتال. وقال في خطاب هذا الأسبوع “من تقتلون؟ من تدمّرون؟ انتهت الآن ذريعتكم بأنكم تقتلون الأجانب”. إلا أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي أقرّ الأربعاء بعدم تمكنه من استبعاد احتمال حصول فوضى كاملة. وقال “في أسوأ الحالات، ستنهار الحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، وتقع حرب أهلية وكارثة إنسانية مصاحبة لها، مع عودة محتملة للقاعدة”.

وأكد عبد المالك وهو شرطي في ولاية قندهار (جنوب) أحد المعاقل التاريخية لطالبان، لفرانس برس أن القوات المسلحة مستعدة. وقال “علينا الدفاع عن وطننا (…) سنفعل كل ما بوسعنا للدفاع عن أرضنا”.

ويرى الخبير المستقل نيشانك متواني أن لا شيء يضمن أن مسلحي طالبان لن يهاجموا القوات الأميركية أو قوات حلف شمال الأطلسي أثناء انسحابها. وقال إنّ أعمالاً مماثلة سيكون هدفها “تحقير العدو المهزوم وإهانته أكثر”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية