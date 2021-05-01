خلال الـ24 ساعة الماضية.. 678 مهمة للهيئة الصحية الاسلامية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في لبنان أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، نفذت 678 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل التالي:

– 20 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 5 حالات وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 9 خدمات نقل حالات وفاة أخرى.

– 405 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 41 حالة طارئة وعادية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 19 خدمة تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 89 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 90 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها. بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة “كورونا” منذ بدايتها حتى الآن 13281 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه في إصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2237 متوفى بالفيروس من أصل 7278 في لبنان.

كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2622 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 5323 مهمة توعوية وإرشادية و47758 مهمة تدخل إسعافي منزلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام