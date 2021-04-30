حماس نظمت مسيرات في غزة رفضا لتأجيل الانتخابات: نفدي القدس والاقصى بالروح والدم

نظمت حركة حماس عقب صلاة الجمعة، مسيرات حاشدة في مختلف مناطق قطاع غزة، رفضا لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وقال القيادي في حماس مشير المصري في كلمة له بالمسيرة المركزية شمال غزة إن “القدس بوصلة الصراع وصاعق التفجير وقنبلة الثورات، وهي قبلة لكل المناضلين والمجاهدين والثائرين”، وأكد ان “حماس تخرج اليوم لتؤكد استعداد الجميع لفداء القدس والاقصى بالروح والدم”.

وأضاف المصري أن “مشهد انتصار المقدسيين كان يجب أن يكون قبلة لقادة السلطة، وأن لا يهربوا من الاستحقاق الانتخابي”، وأوضح أن “قرار تأجيل السلطة الفلسطينية للانتخابات بالانقلاب على إرادة الشعب الفلسطيني بإجراء الانتخابات”، وأكد أن “الهروب من الانتخابات في مدينة القدس يشكل إقرارا لسيادة الاحتلال على مدينة القدس وإقرارا بصفقة القرن وتعطيلا لإرادة الشعب الفلسطيني في القدس”، ودعا إلى “لقاء وطني جامع يجري من خلاله التوصل إلى قرار وطني جامع، والوصول إلى وحدة الشعب الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم