وفد من حزب الله جال على رؤساء الوحدات الإدارية في سرايا صيدا

جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، على رؤساء الدوائر والمصالح الرسمية في سرايا صيدا الحكومية، مهنئا بشهر رمضان المبارك والاعياد المجيدة، ومطلعا على سير العمل في هذه الادارات .

وشملت جولة الوفد، الذي ضم الدكتور أحمد دكور وأحمد جبيلي، أمين السجل العقاري، رؤساء المنطقة التربوية، مصالح الاسكان، الإقتصاد، الصحة، الصناعة، الزراعة، طبيب قضاء صيدا، رئيسي مكتب الاشغال الاقليمي، دائرة التنظيم المدني، ومسؤول مكتب صيدا في “الوكالة الوطنية للاعلام” .

واطلع الوفد على سير العمل في تلك الدوائر والمصالح والمشاكل التي تعاني منها خصوصا في تلك الظروف الصعبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام