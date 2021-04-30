العلامة ياسين: انقاذ البلاد بحاجة لتكاتف الجميع وعدم الرهان على الخارج

أعرب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي عن أسفه “للمشهد الانحداري للأوضاع في لبنان نتيجة الفراغ السياسي والقيادي”.

وخلال تصريح له، رأى العلامة ياسين أن “لبنان بحاجة لرجالات دولة لانتشاله من الأوضاع المتردية أمنياً واقتصادياً ومعيشياً وليس بحاجة لرجالات مواقع وورثة وتبعيات ادوار ومراهنات خارجية كما هو واقع الطبقة الحاكمة في لبنان”.

ورأى العلامة ياسين أن “انقاذ البلاد بحاجة لتكاتف الجميع وعدم الرهان على الخارج خاصة وبظل حركة السفر والزوار بتنا نعتقد ان تشكيل الحكومة يتم في هذه العاصمة او تلك وكأن لا علاقة لبيروت بها”.

وختم العلامة ياسين مباركاً للمقدسيين انتفاضتهم “التي زادت أزمة الاحتلال وكشفته على حقيقته وأكدت على قدسية مدينة القدس وكل حقوق الشعب الفلسطيني”، داعيا للتهيؤ لاحياء يوم القدس في آخر يوم جمعة من شهر رمضان، “عبر دعم المقاومة بكل السبل الممكنة”.

المصدر: بريد الموقع