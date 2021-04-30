عمره 105 أعوام… هندي وزوجته المسنة يقهران كورونا…

تشهد الهند موجة غير مسبوقة من وباء كورونا هزت أرجاءها، وتسببت في إغلاق العاصمتين السياسية والمالية لها، وهما نيودلهي ومومباي، ورغم ذلك فإن تغلب المسنين على هذا الفيروس يمثل أملا جديدا للمصابين.

وتجاوز عدد وفيات كورونا في البلاد 3200 حالة خلال آخر 24 ساعة، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن.

ويبلغ عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة، ومع تزايد أعداد الإصابات أصبحت المستشفيات عاجزة عن استيعاب المصابين الذين تتزايد أعدادهم باستمرار.

ورغم ذلك فإن مقطع فيديو نشرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية لرجل عمره 105 أعوام وزوجته، 95 عاما، وقد تغلبا على كورونا بعد تلقيهما العلاج المضاد للمرض داخل إحدى المستشفيات”.

وتقول الصحيفة إن الرجل المسن وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد في مارس/ آذار الماضي، لكنهما تلقيا العلاج وظلا في المستشفى لعدة أيام قبل أن يقوما بالمغادرة إثر تعافيهما من هذا الوباء مطلع الشهر الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن تعافي الرجل وزوجته رغم سنهما المتقدم، أصبح بمثابة أمل للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند التي باتت من أكثر الدول تأثرا بهذا الوباء.

المصدر: سبوتنيك