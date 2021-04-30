أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 30-04-2021
الأخبار
أوّل أيار: لا عمل ولا عمّال!
حاكم مصرف لبنان في باريس: الاختبار الأوّل لعقوبات لو دريان
دعوى قضائيّة في فرنسا ضدّ سلامة
النهار
فرنسا تطلق آلية العقوبات ضد معطّلي الحل
اللواء
ارتياح لبناني لبادرة السعودية: السماح للشاحنات بدخول أراضيها
باسيل يحمل لائحة مطالب إلى موسكو.. وبوغدانوف إلى بيروت لدفع عملية التأليف
الجمهورية
فرنسا تمنع دخول المعرقلين أراضيها
قائد الجيش: لست مرشحًا وإذا انهار الجيش لن تبقى رئاسة
الراعي يسعى لجمع عون والحريري.. ومفاوضات الترسيم تستأنف الإثنين
الشرق
عقوبات فرنسية.. وتحذيرات أوروبية: شكلوا الحكومة
الديار
العودة الى مفاوضات الترسيم: اختبار اميركي لـ «نوايا» عون وباسيل
«عصا» فرنسية تواكب تحرّكاً مع موسكو لاخراج لبنان من «البازار»
رهان على «ليونة» سعودية… ولافروف يُحذر من التلاعب بالتوازنات
المصدر: صحف