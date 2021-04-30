ظريف مغردا بالعربية: أجريت مباحثات مثمرة مع أهلنا وأشقائنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2021 - 05:00

ظريف مغردا بالعربية: أجريت مباحثات مثمرة مع أهلنا وأشقائنا

منذ 1 ساعة 30 April، 2021
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
ايران - عربي وإقليمي

نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة باللغة العربية أعرب فيها عن ارتياحه بعد إتمام الزيارات التي قادته مؤخرا إلى العديد من الدول العربية في المنطقة.

وكتب في حسابه على “تويتر”: “تزامنا مع مباحثات فیینا، قضیت خمسة أیام في أربع عواصم عربية جارة، أجریت فیها مباحثات مثمرة مع أهلنا وأشقائنا”.

وأضاف أن إيران ودول المنطقة “تتجه جميعا نحو بناء علاقات ثنائية وإقلیمیة متينة وفاعلة”، ما يبشر المنطقة “بمستقبل مشرق وواعد”.

وكانت الكويت آخر محطات ظريف في المنطقة، حيث بحث مع المسؤولين الكويتيين القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة