ظريف مغردا بالعربية: أجريت مباحثات مثمرة مع أهلنا وأشقائنا

نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة باللغة العربية أعرب فيها عن ارتياحه بعد إتمام الزيارات التي قادته مؤخرا إلى العديد من الدول العربية في المنطقة.

وكتب في حسابه على “تويتر”: “تزامنا مع مباحثات فیینا، قضیت خمسة أیام في أربع عواصم عربية جارة، أجریت فیها مباحثات مثمرة مع أهلنا وأشقائنا”.

وأضاف أن إيران ودول المنطقة “تتجه جميعا نحو بناء علاقات ثنائية وإقلیمیة متينة وفاعلة”، ما يبشر المنطقة “بمستقبل مشرق وواعد”.

وكانت الكويت آخر محطات ظريف في المنطقة، حيث بحث مع المسؤولين الكويتيين القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية.

المصدر: وكالات