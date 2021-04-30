بالفيديو.. عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين الصهاينة إثر انهيار جسر ومبنى شمالي فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2021 - 03:26

بالفيديو.. عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين الصهاينة إثر انهيار جسر ومبنى شمالي فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 30 April، 2021
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عاجل - عربي وإقليمي - فلسطين

أفادت السلطات الصحية في الكيان الصهيوني بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر انهيار منصة في جبل الجرمق شمالي فلسطين المحتلة هذه الليلة.

وكشفت وسائل إعلام العدو عن ارتفاع قتلى المستوطنين في إنهيار جسر ومبنى في جبل جرمق شمال غرب الجليل المحتل إلى أكثر من 26 قتيلا و150 جريحا.

وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الاحتلال في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في حادث الانهيار.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.

المصدر: وكالات

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