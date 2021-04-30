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April 30 2021 - 04:58

كورونا في البرازيل.. حصيلة الضحايا تتجاوز الـ 400 ألف

منذ 1 ساعة 30 April، 2021
مراسم دفن شخص توفي جراء إصابته بفيروس كورونا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية
أخبار دولية - البرازيل

تجاوزت الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس كورونا في البرازيل اليوم الخميس عتبة الـ 400 ألف شخص، حسب معطيات وزارة الصحة.

وأعلنت الوزارة الخميس عن تسجيل 3001 حالة وفاة جديدة، و69389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد وصل إلى 401 ألف و186 شخصا، والعدد الإجمالي للإصابات إلى 14 مليونا و590 ألفا و678 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ اندلاع الوباء، بعد الولايات المتحدة والهند.

كما سجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة ضحايا في العالم جراء فيروس كورونا.

المصدر: وكالة رويترز

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