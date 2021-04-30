فرنسا ستخفف حظر التجول في 19 أيار/مايو وتلغيه في 30 حزيران/يونيو

قال مصدر مطلع، اليوم الخميس، إن الحكومة الفرنسية ستبدأ اعتبارا من 19 أيار/مايو في تخفيف قيود حظر التجول المفروض لمكافحة جائحة كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلانا بذلك في وقت لاحق.

وذكر المصدر الفرنسي أن ماكرون قال لصحف محلية في مقابلة إن فترة حظر التجول الليلي ستتقلص اعتبارا من 19 أيار/مايو لتبدأ في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، بدلا من السابعة مساء، وستبدأ في الحادية عشرة مساء اعتبارا من التاسع من يونيو، على أن يتم رفع حظر التجول كليا في 30 حزيران/يونيو.

ومن المقرر نشر المقابلة التي أجرتها تلك الصحف مع ماكرون مساء اليوم الخميس.

وأشار المصدر إلى أن تاريخ 19 أيار/مايو سيشهد أيضا السماح للمطاعم والمقاهي والحانات بفتح مناطق استقبال الزبائن المفتوحة، كما سيتم السماح بعودة عمل المتاحف ودور العرض السينمائي والمسارح.

وأضاف المصدر أن السائحين الأجانب الذين يحملون “جواز مرور صحيا” سيسمح لهم اعتبارا من التاسع من حزيران/يونيو بزيارة فرنسا.

المصدر: وكالة رويترز