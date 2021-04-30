اعتداء بالضرب على اعضاء لجنة الملاعب في اتحاد كرة السلة في قاعة النادي الرياضي المنارة

تعرض عضوا لجنة الملاعب في الاتحاد اللبناني لكرة السلة طوني سلامة وربيع بلان لاعتداء على مدخل “قاعة الرئيس صائب سلام الرياضية” في المنارة، التي كانت تستضيف مباراة بين الرياضي بيروت والشانفيل ديك المحدي، ضمن المرحلة الثامنة من بطولة لبنان لكرة السلة.

وحاول عدد من الاشخاص الدخول عنوة لمشاهدة المباراة المذكورة مع معرفتهم أنه “يمنع على الجمهور حضور مباريات كرة السلة ضمن الاجراءات المتخذة لمكافة وباء كورونا”، اذ يقتصر الحضور على اعضاء الاتحاد واداريي الناديين والمدربين والحكام والطاقم الفني واللاعبين ومراقب المباراة ورجال الاحصاء ورجال الصحافة والاعلام وافراد لجنة الملاعب. وتم ابلاغهم من أفراد لجنة الملاعب بكل هدوء وروية ان من غير المسموح الدخول، فانهالت مجموعة منهم بالضرب بالعصي وباللكمات على افراد لجنة الملاعب الذين تعرضوا لاصابات على الرأس وكل أنحاء الجسم وبخاصة سلامة وبلان.

وفور شيوع الخبر استهجنت عائلة كرة السلة عامة والعائلة الرياضية خاصة ما تعرض له افراد لجنة الملاعب، وبدأت التحقيقات المتعلقة بما حصل من القوى الأمنية في احد المخافر. ومن ثم توجه سلامة وبلان الى احد مستشفيات بيروت لاجراء الاسعافات اللازمة وصور الاشعة لمعرفة مدى الاصابات التي لحقت بهما وتأثيرها.

وباشر “الاتحاد اللبناني لكرة السلة” التحرك فورا واتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بخاصة وأن هوية المعتدين واضحة ومعروفة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام