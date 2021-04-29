خلال الـ24 ساعة الماضية.. 639 مهمة للهيئة الصحية الاسلامية بمختلف المناطق

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في لبنان في بيان لها الخميس ان “مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت اليوم 639 خدمة ومهمة مختلفة خلال ال ـ 24 ساعة الماضية”.

وتوزعت المهام كالتالي:

– 16 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 8 حالات وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 6 خدمات نقل حالات وفاة أخرى.

– 353 فردا تلقواالإسعافات الأولية في المنزل.

– 57 حالة طارئة وعادية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 16 خدمة تعقيم.

-تنظيم ومواكبة 93 نشاطا توعويا وصحيا.

-إعارة 87 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين،أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر وغيرها.

-إخماد 3 حرائق.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

وذكر البيان أن “المديرية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة كورونا منذ بدايتها حتى الآن 13196 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2227 متوفى بالفيروس من أصل 7224 في لبنان”، وتابع “كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2579 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة، فضلا عن 5257 مهمة توعوية وإرشادية و 46742 مهمة تدخل إسعافي منزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام