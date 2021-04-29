مستوطنون يعتدون على مواطن فلسطيني أثناء رعيه الأغنام جنوب غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2021 - 16:06

مستوطنون يعتدون على مواطن فلسطيني أثناء رعيه الأغنام جنوب غرب جنين

منذ 51 mins 29 April، 2021
أخبار موقع المنار

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