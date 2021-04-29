المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: جهود مكثفة لإنجاح مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2021 - 14:18

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: جهود مكثفة لإنجاح مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي

منذ 10 mins 29 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة