ظريف التقى عبد السلام: لوقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن

طالب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بانهاء الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

وفي لقائه اليوم الاربعاء بمسقط كبير مفاوضي حكومة الانقاذ الوطني اليمنية “محمد عبد السلام”، اعرب ظريف عن اسفه للحرب المفروضة على مدى 6 اعوام ضد الشعب اليمني؛ مطالبا برفع الحصار وانهاء هذه الحرب.

وجدد ظريف التاكيد على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بان الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في اليمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات اليمنية اليمنية.

من جهته، اثنى عبد السلام على مواقف ايران الداعمة للشعب اليمني، كما اطلع وزير الخارجية الايراني على آخر التطورات في اليمن.

المصدر: ارنا