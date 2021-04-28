النفط يهبط بسبب مخاوف شح الطلب لسرعة التفشي بالهند وزيادة مخزونات أمريكا

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، في ظل التفشي فائق السرعة لإصابات بكوفيد-19 في الهند وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما هزّ الثقة التي أبدتها أوبك وحلفاؤها في تعاف قوي للطلب العالمي على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات بما يعادل 0.05% إلى 66.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2% أمس الثلاثاء”.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.08% إلى 62.89 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7% أمس.

ويلقي التفشي السريع جدا لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، واليابان والبرازيل بظلال من الشك على تعافي الطلب على المدى القريب ويثبط معنويات السوق.

في غضون ذلك، أفاد مصدران بأن معهد البترول الأمريكي رصد زيادة في مخزونات النفط الخام إلى 4.319 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا الزيادة التي أشارت إليها تقديرات المحللين في استطلاع رأي أجرته “رويترز”.

المصدر: رويترز