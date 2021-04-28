عطلة الصحافة في الجمعة العظيمة والفصح الشرقي وعيدي العمل وشهداء الصحافة

صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية، البيان الآتي: “لمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي تعطل الصحف يومي الجمعة العظيمة في 30 نيسان الحالي وأحد الفصح في 2 أيار 2021، كما تعطل الصحف يوم السبت الواقع فيه أول أيار 2021 لمناسبة عيد العمل، كذلك يتوقف العمل في الصحف يوم الخميس 6 أيار 2021 لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة.

وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام