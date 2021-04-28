وزير الخارجية الايراني يصل الى مسقط لبحث العلاقات الثنائية بين ايران وعمان والتطورات بالمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 13:10

وزير الخارجية الايراني يصل الى مسقط لبحث العلاقات الثنائية بين ايران وعمان والتطورات بالمنطقة

منذ 12 mins 28 April، 2021
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