عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 28 نيسان 2021

العناوين
الأخبار:
– تشريع في خدمة المصارف.
– «إسرائيل»: حدودنا في عمق المياه اللبنانيّة.
– السعوديّة تشترط إبعاد حزب الله عن الجيش لتقديم مساعدات!
– معركة مأرب: «أنصار الله» تخترق خطّ الدفاع الثاني لقوات هادي.
– القوات والتيار: سباق التمدد في أمراء الكنيسة وفقرائها.
البناء:
– فيينا تتقدّم نحو الحل النوويّ بسرعة… ومالي إلى المنطقة لوضع الحلفاء في الصورة.
– القوات تدعو التيار لاستقالة مسيحيّة ميثاقيّة نحو الانتخابات المبكرة… بعد كلام باسيل.
– قزّي ينقل تبنّي بكركي والفاتيكان موقف الحريريّ حكوميّاً… والصراع «سنيّ شيعيّ».
الديار:
– البابا يصلي للبنان في ظل انسداد كل الأفق… الحكومة في «خبر كان»
– جعجع تدعو العونيين للاتحاد واسقاط مجلس النواب… ومخاوف من تضامن خليجي مع السعودية ومقاطعة لبنان.
اللواء:
– محاولات لتحريك التأليف بين “الفصح الشرقي” والفطر السعيد.
– فهمي يتصل بفرحان ويطلعه على الإجراءات والتوقيفات.. وإقفال المعاينة الميكانيكية بدءًا من الغد.
الجمهورية :
– عون والحريري العقدة والحلّ.. والأزمة تتفاقم.. ورفع الدعم “نهائي”
النهار:
– رفع “مضبوط” للدعم بديلاً من حكومة ممنوعة!
الأنباء :
– ذرائع التهرب من المسؤولية مردودة لأصحابها.. وحدها “التسوية” طريق النجاة وإلا “الناس رح تاكل بعضا”
الشرق :
– البابا فرنسيس في رسالة الى عون:لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش المشترك.. ونصلّي من أجل خلاصه
الاسرار
البناء
– توقع دبلوماسيّ عربي سابق تشكيل لجنة دوليّة تحت إطار المجموعة الدولية لدعم لبنان أو مجموعة أصدقاء لبنان للمساعدة في الوصول إلى تسوية لبنانية بتفاهم أميركيّ روسيّ تضم إليهما فرنسا والسعودية وإيران ولم يستبعد أن تتبنى اللجنة الدعوة إلى انتخابات نيابيّة مبكرة تعقبها حكومة سياسيّة تتولى تنفيذ الإصلاحات.
– توقعت مصادر أمميّة أن تتواصل معارك مأرب في اليمن في الوجهة التي تبدو نهائيّة لصالح أنصار الله بعد النجاحات التي حققوها في اليومين الأخيرين وأن تطرح قضية تحييد المدينة بإخراج وحدات حكومة منصور هادي العسكرية وميليشيات حزب الإصلاح منها مقابل عدم دخول أنصار الله إليها.
النهار
– تصرّ القاضية غادة عون على متابعة ملف شركة مكتّف وقد عاتبت القاضي سامر ليشع لتعامله مع الملف من دون إذن منها.
– قال وزير سابق أن الحكومة الجديدة قد تمهّد الطريق أمام حلول ممكنة لكن يجب عدم بناء آمال كبيرة عليها.
– أعلن أحد الإعلاميّين عن إقفال حساباته على فاسبوك وانستغرام لأسباب قال “انها تبقى مجهولة”.
– يكرّر المسؤولون الفرنسيون استياءهم من كل الطاقم السياسي اللبناني لعدم التزامه الوعود التي أطلقها في قصر الصنوبر.
اللواء
– أصيب الطاقم الرئيسي في سفارة دولة كبرى بفايروس كورونا، والتزم الإجراءات المطلوبة لجهة الحجر وسواه!
– فهم أن زيارة دبلوماسي أوروبي إلى رئيس تيّار حزبي جاءت على خلفية دينية من رئيس حزب إلى رئيس حزب مماثل!
– احتلت قضية المداهمة لشركة مالية، مقرها عوكر، محور المحادثات بين مرجعين، في الساعات الماضية.
الجمهورية
– بلغ العتاب بين قطبين من تكتل نيابي كبير مرحلة القطيعة التامة بعد التهديد بتبادل كشف النوايا والخطط الفاشلة.
– أكد حزب مسيحي أنّه لم يتبلّغ من مرجعية روحية دعوة الى أي لقاء مع تيار غير حليف.
– إدّعت قيادة حزب على خلاف مع أحد كبار مسؤوليه أن القاعدة الحزبية معها وأن احتفالاً نظمه هذا المسؤول لم تحضره سوى قلة.
الأنباء
– التزاحم لا يزال سيد الموقف في قضية قضائية من دون اي اكتراث لقرارات صدرت بهذا الخصوص.
– مطلب مستجد لتيار سياسي على خط ملف تفاوضي يتعارض وثوابت اساسية بحصره باطاره التقني.
المصدر: صحف