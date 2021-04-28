بايدن يتحدث عن تقدم “مذهل” في مكافحة كورونا في بلاده

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ”التقدم المذهل” الذي أحرزته الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال في البيت الأبيض: “لا يزال أمامنا طريق طويل لكننا أحرزنا تقدما مذهلا”، مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات.

وأضاف: “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في مايو ويونيو قبل 4 يوليو، لكننا أحرزنا تقدما مذهلا بفضلكم جميعا يا أبناء الشعب الأمريكي”، في إشارة إلى يوم الاستقلال باعتباره هدفا رمزيا في سياق مكافحة الفيروس.

وتابع: “الإصابات والوفيات انخفضت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه عندما توليت منصبي”.

وتحدث بايدن بعدما أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توجيهات جديدة لإخطار الأمريكيين الذين تلقحوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأنهم لم يعودوا بحاجة للكمامة في الأماكن المفتوحة.

وقال: “الأمر بسيط جدا: إذا تلقيتم اللقاح يمكنكم القيام بمزيد من النشاطات، في الداخل والخارج”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية