الاتحاد الأوروبي يقاضي شركة أسترازينيكا لعدم احترامها عقد توريد لقاحات كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بدأت إجراء قانونيا ضد شركة أسترازينيكا لعدم احترامها عقد توريد لقاحات COVID-19 وعدم وجود خطة موثوقة لضمان التسليم في الوقت المناسب. وقال المتحدث باسم المفوضية ستيفان دي كيرسميكر ” إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بدأت الإجراء يوم الجمعة، ويعود هذا الإجراء إلى الانتهاك المستمر لشروط العقد وعدم وجود استراتيجية موثوقة من قبل الشركة لضمان توفير اللقاحات في الوقت المناسب في الظروف الحالية”.

ورفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية في بروكسل يوم الجمعة، بحسب دي كيرسمايكر، الذي أوضح أن جلسة استماع أولية ستعقد يوم الأربعاء.

من جهتها، نفت شركة أسترازينيكا في بيان خرقها للعقد، وقالت إنها تأسف لقرار المفوضية الأوروبية لرفع دعوى قضائية. وقالت الشركة إنه “بعد عام غير مسبوق من الاكتشافات العلمية، والمفاوضات المعقدة للغاية، وتحديات التصنيع، فإن شركتنا على وشك تسليم ما يقرب من 50 مليون جرعة إلى الدول الأوروبية بحلول نهاية أبريل/نيسان، بما يتماشى مع توقعاتنا، وان شركتنا التزمت كلياً باتفاقية الشراء المسبق مع المفوضية الأوروبية، وستدافع عن نفسها بقوة في المحكمة، ونعتقد أن أي تقاضي لا أساس له، ونرحب بهذه الفرصة لحل هذا النزاع في أقرب وقت ممكن”.

وتعد الدعوى القضائية الأحدث في سلسلة من المشاكل لشركة أسترازينيكا، إذ خضعت الشركة للتدقيق بشأن الطريقة التي قدمت بها بيانات التجارب السريرية في أوروبا في المراحل المبكرة من الوباء، ومؤخراً في الولايات المتحدة.

المصدر: يونيوز