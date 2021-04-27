وسائل إعلام عبرية: إصابة مستوطن بعد رشقه بالحجارة قرب قرية نعلين وإلقاء زجاجة حارقة على حاجز عسكري قرب غوش عتصيون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2021 - 21:58

وسائل إعلام عبرية: إصابة مستوطن بعد رشقه بالحجارة قرب قرية نعلين وإلقاء زجاجة حارقة على حاجز عسكري قرب غوش عتصيون

منذ 14 mins 27 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة