فوج حرس بيروت احبط سرقة مزار في منطقة المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2021 - 21:58

فوج حرس بيروت احبط سرقة مزار في منطقة المرفأ

منذ 6 mins 27 April، 2021
المنار
المنار
لبنان

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن دورية تابعة لفوج حرس مدينة بيروت تمكنت بعد ظهر اليوم من توقيف أربعة أشخاص من الجنسية السورية، خلال محاولتهم سرقة مزار في منطقة المرفأ بالقرب من تمثال المغترب، بعدما خلعوا صندوق الشمع الحديدي واقتلعوا بعض قضبان الحديد من المكان.

وخلال محاولتهم سرقة المزار انقض عليهم رجال الحرس، واقتادوهم الى قيادة الفوج في الكرنتينا.

وبناء لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وبعد التحقيق معهم، سلموا مع المضبوطات الى المراجع المختصة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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