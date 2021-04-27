خلال الـ24 ساعة الماضية.. 685 مهمة للهيئة الصحية الاسلامية بمختلف المناطق

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في لبنان في بيان لها الثلاثاء أن “مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 685 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وتوزعت المهام على الشكل الآتي:

– 38 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 11 حالة وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 12 خدمة نقل لحالات وفاة أخرى.

– 379 فردًا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 46 حالة طارئة وعادية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 19 خدمة تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 89 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 90 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر وغيرها.

– إخماد حريق واحد.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

وذكر البيان أن “عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة كورونا فقط منذ بدايتها حتى الآن وصل إلى 13135 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2210 متوفى بالفيروس من أصل 7171 في لبنان”، وتابع “كما وأنجزت منذ بداية العام الحالي 53851 مهمّة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات دور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام